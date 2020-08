Daredevil, Vincent D'Onofrio pronto a tornare con Kingpin: 'Un personaggio che sento mio'

I fan che continuano a sperare in un ritorno di Daredevil dopo la cancellazione non si sono scordati del villain principale della serie, e hanno persino omaggiato Vincent D Onofrio nel giorno del suo compleanno: ma l'attore sarebbe disposto a riprendere il ruolo del temibile Wilson Fisk?

Un personaggio davvero spietato, che farebbe scappare qualsiasi attore a gambe levate, eppure D'Onofrio torna a ribadire una certa affinità con Kingpin durante un'intervista per ComicBook: " Mi sento molto vicino a quel personaggio. Lo devo dire, è un personaggio che sento mio, anche solo perché l'ho interpretato per tre stagioni ed ero a stretto contatto con lui".

Forse per scongiurare fraintendimenti ed evitare di paragonare la propria personalità a quella di un brutale boss senza scrupoli, ha poi aggiunto: "Mi sento vicino a lui solo per la nostalgia e mi sono connesso a quel personaggio attraverso la mia performance recitativa. Quindi credo che se mi venisse offerta la possibilità di interpretarlo di nuovo, valuterei attentamente la proposta".

D'Onofrio era sicuramente uno dei punti forti delle prime stagioni di Daredevil, ed è stato in grado di caratterizzare alla perfezione Kingpin, per cui le sue parole potrebbero far piacere ai molti fan, orfani di una quarta stagione ormai da diverso tempo. Cosa ne pensate? Vorreste rivederlo nella parte?

Il suo entusiasmo potrebbe però scontentare qualcuno: Big Show vorrebbe diventare Kingpin in futuro. Sicuramente il wrestler sarebbe in grado di sferrare mosse micidiali molto realistiche.