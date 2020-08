Daredevil, Vincent D'Onofrio racconta le origini di Kingpin: ecco come ha avuto la parte

Vincent D'onofrio con la sua interpretazione di Kingpin è entrato nell'immagionario collettivo come uno dei miglior viallain visti sino ad ora nel mondo Marvel. Parliamoci chiaramente, Daredevil non sarebbe stato lo stesso senza di lui e ora che la serie è stata definitivamente cancellata molti auspicano il suo ritorno.

In una recente intervista D'Onofrio ha parlato di come ha ottenuto il ruolo da cattivo e ha rivelato che non ha dovuto svolgere alcun provino, in quanto sono stati gli stessi produttori della serie a proporgli la parte.

"No, non ho svolto un vero provino, sono venuti loro da me, sì. Sono venuti da me, non era un'offerta. È stato un contatto per vedere se ero interessato alla parte. Inizialmente ero davvero riluttante a fare uno serie perché ne avevo fatta una per così tanto tempo in TV e non mi sentivo ancora pronto. E quindi stavo bene facendo questo e quello, ma non volevo impegnarmi per un intero spettacolo".

L'attore noto tra l'altro anche per Full Metal Jacket: "Volevo capire quali erano i loro programmi, quale sarebbe stato il loro approccio allo show. Insomma per dedicarmi pienamente a Daredevil dovevo cancellare tutti i miei programmi. Quindi abbiamo fatto una sorta di accordo, se dovevo essere coinvolto bisognava seguire delle regole".

"Una volta capito l'approccio, ho fatto capire loro quanto ci saremmo immersi. E volevo che sapessero che non è qualcosa che avrei trattato con leggerezza. Ero dentro e una volta dentro e ho iniziato a produrre un personaggio di spessore per loro, tutto è andato davvero bene stagione dopo stagione".



D'Onofrio ha rivelato di essersi sentito subito in sintonia col personaggio: "Steven DeKnight e Jeph [Loeb], mi hanno inviato le prime sceneggiature, in cui non ero ancora parte integrante della serie, ma volevano che io sapessi quale fosse il tono dello show. Non appena ho letto le prime pagine, mi sono sentito subito lui. Ho raccolto il suo bagaglio emotivo e l'ho fatto mio".

The Big Show vorrebbe soffiare il ruolo a D'Onofrio in un remake di Daredevil, sembra che però il wrestler non abbia molte chance. In molti sperano comunque che la serie possa riprendere prima o poi. Intanto una nuova polemica ha sconvolto il mondo di Daredevil, pare che i personaggi asiatici avrebbero avuto solo ruoli secondari e piuttosto limitati.