Daredevil, Vincent D'Onofrio rivela: 'Non lotterò con The Big Sgow per il ruolo Kingpin'

Di recente The Big Show ha rivelato di voler interpretare Kingpin soffiando di fatto il ruolo a Vincent D'Onofrio che ha ricoperto il ruolo del villain nella serie Netflix. Ora l'attore è intervenuto sulla questione affermando di non essere interessato in alcun modo ad una competizione col wrestler e invitandolo a perseguire il suo sogno.

The Big Show aveva sottolineato come il personaggio del malavitoso particolarmente violento con i suoi nemici e tenerissimo con i suoi affetti più cari, gli sarebbe calzato alla perfezione: "C’è un ruolo a cui aspiro davvero tanto, mi piacerebbe un sacco se facessero un remake di Daredevil. E di certo vorrei avere il ruolo di un Kingpin anche se è difficile da eguagliare. Penso che un personaggio come Kingpin mi calzerebbe a pennello".

A queste affermazioni D'Onofrio ha risposto simpaticamente con: "No, non vorrei di certo lottare contro The Big Show. Ho visto le sue foto e cose del genere, quindi no, non avrei lottato con lui perché avrei perso in partenza lo scontro e poi avrei perso il personaggio". Facendosi più serio ha poi aggiunto: "A parte gli scherzi, posso dire solo che, credo negli attori e credo che un attore debba avere la possibilità di provare e fare tutto ciò che desidera".

In conclusione ha detto: "Se quel ragazzo vuole interpretare Kingpin, deve credere profondamente di poterlo fare, deve dare tutto ciò che può per il personaggio. Questo è l'unico consiglio che posso dare. È quello che spero che chiunque possa dire anche a me. Voglio dire, penso sia fantastico che creda veramente nelle cose che dice, penso che sia ambizioso ed è un buon atteggiamento da avere verso qualsiasi cosa".

Nonostante D'Onofrio sia legato a Kingpin di Daredevil, non negherebbe ad un suo collega la possibilità di interpretarlo ma anzi, lo motiverebbe a dare il meglio di se. Un bel gesto nobile insomma che, gli fa veramente onore.