Daredevil, Vincent D'Onofrio sicuro: 'Il mio Kingpin prima o poi batterà Spider-Man'

Nonostante manchi ancora parecchio tempo prima del suo ritorno nei panni di Kingpin in Daredevil: Born Again (anche se prima dovremmo vederlo in Echo), Vincent D'Onofrio si è già portato avanti e in una recente dichiarazione ha rivelato che uno scontro tra il suo Kingpin e Spider-Man è davvero inevitabile e che prima o poi accadrà davvero.

Durante un'apparizione al Fan Expo Philadelphia 2023, D'Onofrio ha promesso che inevitabilmente si scontrerà con lo Spider-Man di Tom Holland. "Un giorno ti prenderò Spider-Man", ha detto. Potrà anche esserci un mare di persone tra di noi in questo momento... ma ti prenderò, figlio di puttana". D'Onofrio attualmente interpreta Wilson Fisk/Kingpin nel Marvel Cinematic Universe e apparirà nei panni del personaggio sia nella serie dedicata a Echo (in arrivo nel novembre 2023) sia in Daredevil Born Again (2024) su Disney+.

D'Onofrio ha debuttato come Wilson Fisk/Kingpin nella serie Daredevil di Netflix, andata in onda con la prima stagione nel 2015. Dopo che lo show è stato cancellato nel 2018 dopo tre stagioni acclamate dalla critica, D'Onofrio e la star della serie Charlie Cox sono entrati nel MCU. D'Onofrio ha fatto il suo debutto nel MCU in Hawkeye uscita su Disney+ nel 2021 e che ha visto il suo personaggio apparentemente morire per mano di Echo (Alaqua Cox). Nonostante l'ambiguo cliffhanger, l'attore riprenderà il suo ruolo nei due show del MCU già citati.

Nel frattempo, la produzione di Daredevil Born Again è sospesa a causa dello sciopero degli sceneggiatori a Hollywood.

Mentre il Daredevil di Cox ha già avuto la sua prima interazione con il Peter Parker di Holland in Spider-Man: No Way Home, il Wilson Fisk di D'Onofrio sta ancora aspettando la sua occasione di incontrare l'Uomo Ragno in persona.

Per quanto riguarda il suo futuro nel MCU oltre Daredevil: Born Again, non è la prima volta che D'Onofrio minaccia Spider-Man. Parlando di Wallcrawler, che è uno dei più grandi rivali di Kingpin nei fumetti Marvel, D'Onofrio aveva già detto: "Ho la forte sensazione, e l'ho detto da quando ho iniziato lo show su Netflix, che alla fine prenderò a calci il culo di Spider-Man".