Daredevil, Vincent D'Onofrio torna sulla cancellazione: 'Mi aspettavo più stagioni'

Nel corso di una recente intervista Vincent D'Onofrio è tornato a parlare della cancellazione improvvisa della serie Netflix su Daredevil in cui interpretata Wilson Fisk aka Kingpin. L'attore è recentemente tornato ad interpretare il personaggio nel Marvel Cinematic Universe facendo il suo esordio nella serie Hawkeye, ma sperava in più Daredevil.

Parlando ai microfoni di Deadline, D'Onofrio è tornato a parlare della cancellazione di Daredevil dopo appena tre stagioni a Netflix: "Non sapevo che Daredevil dovesse finire quando è successo. Pensavo sarebbe continuato per qualche anno ancora. C'era ancora molto da esplorare e molte sfaccettature del mio personaggio da affrontare". D'Onofrio ha quindi parlato del suo ritorno nei panni di Kingpin in Hawkeye con Kevin Feige che ha personalmente telefonato all'attore per chiedergli di riprendere il ruolo già svolto nella serie su Daredevil: "Non me l'aspettavo".

L'attore ha poi parlato del suo possibile ritorno nella serie su Echo, soprattutto alla luce del finale di Hawkeye in cui vediamo il suo personaggio subire un destino all'apparenza fatale: "Credo che sarebbe grandioso. Ricordo i fumetti, erano tra i miei preferiti, con il rapporto padre-figlia che si era instaurato tra lui e Maya. Mi piacerebbe tantissimo poter portare sullo schermo quelle pagine" conclude. Dopotutto, non sappiamo quale è stato davvero il destino di Kingpin nell'ultimo episodio di Hawkeye, e ad ogni modo, chi dice che non potrebbe apparire in dei flashback di Echo o scene simili?

Non solo Kingpin ma anche lo stesso Daredevil potrebbe apparire in molte serie future dei Marvel Studios su Disney+. Charlie Cox sarà guest star in She-Hulk: qui l'attore comparirà in ben due dei dieci episodi previsti per la prima stagione e potrebbe fare la sua comparsa nei panni di Daredevil in Moon Knight.