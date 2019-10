Daredevil: Vincent D'Onofrio vuole lasciare i social dopo l'attacco di alcuni utenti

Vincent D'Onofrio, ex star della serie TV Daredevil, ha recentemente dichiarato la propria intenzione di voler abbandonare il mondo dei social dopo che lui e sua moglie sono stati vittime di molestie da parte di alcuni sostenitori del senatore americano Bernie Sanders.

Non è la prima volta che l'attore si ritrova in una situazione complicata all'interno del caotico mondo dei social network. Alcune settimane fa, infatti, aveva dovuto fronteggiare l'attacco di un troll su twitter, mentre adesso la questione è ancora più delicata perché D'Onofrio fa riferimento a delle molestie subite da lui e la moglie che lo hanno portato a dichiarare di voler abbandonare definitivamente la piattaforma.

L'annuncio è arrivato attraverso un tweet in cui l'attore - che in passato ha affermato di essere un sostenitore di Sanders - dichiara di averne 'abbastanza dei tristi e tristi sostenitori di Bernie Sanders che infastidiscono me e mia moglie. La prossima volta lo dirò di nuovo in pubblico..'.

Successivamente è stato pubblicato un altro tweet dove si può leggere 'La tua campagna deve delle scuse a tutti quelli che sono stati orribilmente attaccati sui social. Non parlo di gente finta, ma dei tuo veri sostenitori che si stanno comportando male. Vergogna vergogna vergogna. Il mio ultimo post su twitter'.

L'attore abbandonerà definitivamente il mondo dei social? In quest'ultimo periodo era diventato un vero punto di riferimento per i fan di Daredevil (e non solo) grazie alla sua presenza molto attiva e alla disponibilità mostrata nei loro confronti. Ricordiamo infine che D'Onofrio vuole salvare Daredevil dopo che Netflix ha annunciato la chiusura della serie, a cui sono seguite nel tempo tutte le altre di Casa Marvel.