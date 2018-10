Daredevil: nella terza stagione Foggy uscirà dall'ombra di Matt

Dal suo debutto nella prima stagione di Daredevil, il personaggio di Foggy Nelson è passato da simpatica spalla di Matt Murdock ad avvocato della prestigiosa firma Hogart, Chao & Benowitz. Stando alle nuove dichiarazioni del suo interprete, Elden Henson, nella terza stagione dobbiamo aspettarci una sua ulteriore crescita emozionale.

"Ho parlato con Erik [Oleson, showrunner] prima dell'inizio della stagione ed è stato gentile a chiederci cosa sperassimo per i nostri personaggi." ha detto l'attore parlando con Screenrant. "Per Foggy ho pensato ad un'evoluzione emotiva, ed è quello che è successo in questa stagione. Foggy è uscito un po' dall'ombra di Matt e ha iniziato a cavarsela da solo. E' stato entusiasmante, Erik ha fatto un lavoro fantastico. Non solo con il mio personaggio, ma con tutti. Sarà una stagione molto bella."

Dopo aver confermato che nella nuova stagione vedremo un focus più ampio sulla vita di Foggy, tra cui la sua famiglia, Henson ha poi chiarito alcuni dettagli sul rapporto tra lui e Matt: "In questa stagione Foggy inizia a guadagnare fiducia in se stesso, ma penso che ci sarà sempre una connessione tra lui e Matt. In fondo a Foggy non interessano soldi e successo quanto gli interessa del suo migliore amico."

Ispirata alla serie di fumetti Rinascita firmata da Frank Miller, la serie è stata sviluppata dal nuovo showrunner Erik Oleson con Drew Goddard in veste di consulente. Charlie Cox riprenderà i panni di Matt Murdock/Daredevil con Deborah Ann Woll e Elden Henson nei panni, rispettivamente, di Karen Page e Foggy Nelson. Nella serie farà il suo ritorno anche il temibile Wilson Fisk/Kingpin interpretato da Vincent D'Onofrio. Tra le new entry segnaliamo Wilson Bethel il cui ruolo è ancora top-secret ma, secondo le indiscrezioni, dovrebbe interpretare il personaggio di Bullseye.

La terza stagione di Daredevil sarà disponibile su Netflix a partire dal 19 ottobre.