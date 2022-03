Daredevil: Charlie Cox spera di riaffrontare Bullseye nel MCU

Con l'imminente arrivo delle serie Marvel Netflix su Disney+, sono molti a chiedersi quali personaggi conosciuti nelle serie dei Difensori torneranno nel ruolo anche all'interno del MCU.

Come ben sappiamo, Daredevil è stato il primo eroe Netflix a tornare nel Marvel Cinematic Universe, con la sua breve ma entusiasmante apparizione in Spiderman No Way Home. Ad una recente intervista a ComicBook, Charlie Cox ha dichiarato di voler vedere una rivincita tra Matt Murdock e il Bullseye interpretato da Wilson Bethel:

"Avrei bisogno di più tempo con Bullseye. Abbiamo appena toccato quella storia e ci stavamo preparando prima che non ci fosse permesso di continuare. Mi è davvero piaciuto lavorare con Wilson Bethel su quel personaggio."

Come sottolineato dall'attore del Diavolo di Hell's Kitchen, le vicende tra Daredevil e Bullseye sono solo state sfiorate nella stagione 3 di Daredevil. In effetti, il finale allude ad un futuro per Benjamin Poindexter come un cattivo più simile a quello visto nei fumetti, che ottiene miglioramenti cibernetici in seguito alle ferite causate da Wilson Fisk.

Ovviamente, una gran parte dei fan vorrebbe rivedere Wilson Bethel nei panni di Bullseye anche nel MCU. Il personaggio ha chiaramente degli affari in sospeso con Matt Murdock, dato che i due non hanno avuto la possibilità di affrontarsi faccia a faccia nella serie Netflix. Al momento non vi è alcuna garanzia che Bullseye torni, ma la porta sembra essere ancora aperta. Voi cosa ne pensate? La trama della nuova serie di Daredevil su Disney+ riprenderà quella dello show Netflix?