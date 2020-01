Dario Argento sarà regista e showrunner di una serie TV di Iervolino Entertainment

Dario Argento è pronto a tornare in scena: il regista di cult dell'horror italiano come Profondo Rosso (1975) e Suspiria (1977) sarà infatti showrunner di una serie TV horror annunciata dalla casa di produzione Iervolino Entertainment.

Per l'occasione Argento tornerà anche dietro la macchina da presa: sarà sua, infatti, la regia del primo dei 4 episodi della durata di 50 minuti che comporranno lo show, i cui dettagli relativi alla trama e al cast non sono ancora noti.

Entusiasta il commento del presidente e fondatore di Iervolino Entertainment, Andrea Iervolino, che ha dichiarato: "Questo progetto riveste una particolare importanza per il Made in Italy ed è un’ottima occasione per far conoscere le nostre produzioni a livello internazionale, sfruttando l’esperienza e l’expertise di un grande maestro del cinema. Siamo molto orgogliosi di collaborare con Dario Argento, un autore che con il suo stile e la sua forte vocazione alla narrazione di genere ha influenzato intere generazioni. Basti pensare che aveva solo 30 anni quando diresse 'Uccello dalle Piume di Cristallo', primo lungometraggio della trilogia degli animali che per qualche giorno scalò persino il box office Usa".

La serie vedrà dunque il ritorno, seppur limitato al primo episodio, di Dario Argento come regista dopo uno stop che dura ormai da otto anni: era il 2012 quando in sala uscì Dracula 3D, fallimento totale sia di incassi che di critica.