Dark 2: dove eravamo rimasti? Tutto ciò che c'è da sapere in attesa del gran finale

La terza stagione di Dark è alle porte, ma con una serie d'eccezione come quella targata Netflix, in cui passato, presente e futuro coesistono, si scontrano e si trasformano ad ogni episodio può essere utile una guida, o se vogliamo una bussola temporale, agli eventi principali della seconda stagione.

Al centro della produzione fantascientifica c'è la cittadina di Winden, solo all'apparenza tranquilla, e la storia delle famiglie Kahnwalds, Nielsens, Tiedemanns e Dopplers, che sono già abbastanza intricate di per sé, senza che i viaggi nel tempo le complicassero ulteriormente. Attenzione, di seguito potreste trovare alcuni spoiler!

In una grotta nascosta nella foresta al limitare della cittadina si cela l'indicibile segreto della Particella di Dio, una misteriosa materia oscura e nebulosa che permette a chiunque la attraversi di viaggiare nel tempo. Quest'ultima è stata creata nella centrale nucleare di Winden nel 2020, ma da anni, (che non sono certo quelli che noi comunemente intendiamo) viene usata per modificare la storia e preservare le conoscenze di una setta chiamata Sic Mundus.

Nella seconda stagione abbiamo accompagnato Jonas Kahnwald, uno dei protagonisti, in numerosi viaggi temporali nel 1921, 1954 e persino nel 2053, scoprendo di minuto in minuto la verità sulla sulla sua famiglia e soprattutto sul misterioso Adam, capo dell'organizzazione che sembra essere la fonte di tutte le disgrazie future, tra cui la fine del mondo del 27 giugno 2020.

Jonas scopre che Adam è in realtà sé stesso del futuro e che il suo disperato tentativo di salvare i suoi amici e Martha, di cui è innamorato, non potrà che finire in tragedia. Sorpreso ed inorridito, Jonas tenterà in ogni modo di impedire che che il futuro raccontatogli da Adam si compia e si allea con Claudia, la quale gli rivela nuovi dettagli sui viaggi nel tempo e sul piano della setta Sic Mundus, intenzionata a distruggere il mondo e crearne uno nuovo.

Ad opporsi a Claudia gli implacabili sottoposti di Adam, tra le cui fila ritroveremo anche la versione adulta degli amici d'infanzia di Jonas: Magnus Nielsen (Wolfram Koch), una donna che si presume possa essere Franziska Doppler (Carina Wiese), Bartosz Tiedemann (Paul Lux) e Agnes Nielsen (Antje Traue), sorella del glaciale Noah (Max Schimmelpfennig).

Negli ultimi episodi di Dark 2 Adam rivela inoltre che sarà lui stesso ad uccidere Martha, per far sì che Jonas abbracci il suo inevitabile destino, e scopriremo che esistono numerosi altri universi e linee temporali. Proprio da qui dovrebbero ripartire i prossimi episodi, nei quali è auspicabile che esploreremo periodi storici ancora ignoti e nei quali saranno ambientati nuovi capitoli di questa eterna, e mai combattuta, guerra.

Per ulteriori dettagli su quello che ci aspetta scoprite il trailer finale di Dark 3 e il recap in 60 secondi degli momenti salienti di Dark. Le prime due stagioni sono disponibili su Netflix e se non le avete ancora viste cosa aspettate? Il tempo stringe.