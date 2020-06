Dark 3: le 10+1 domande a cui l'ultima stagione dovrà assolutamente rispondere

Il conto alla rovescia è iniziato già da un po' e finalmente mancano solo 4 giorni all'arrivo della terza ed ultima stagione di Dark. Molti misteri sono stati risolti, ma di tanti altri attendiamo avidi le soluzioni: quali? Scopritelo oltre il salto!

Molti dei punti interrogativi riguardano proprio gli intrecci famigliari delle famiglie Kahnwalds, Nielsens, Tiedemann e Dopplers, che nonostante i numerosi colpi di scena servano ancora angoli bui. Il primo riguarda l'identità del padre di Regina Tiedemann: abbiamo scoperto che negli anni '80 la madre Claudia ha avuto una relazione con Tronte Nielsen, padre di Ulrich, ma sarà davvero lui? E chi è in realtà il padre di Tronte?

Altro mistero intrigante è il cerchio in cui sembra intrappolata Charlotte, al tempo stesso madre e figlia di Elisabeth e le ragioni che hanno portato la ragazza ad essere adottata da H.G. Tannhaus, il mastro orologiaio costruttore della macchina del tempo.

Ma veniamo alla parte più succosa: quella che riguarda i viaggi nel tempo, Jonas, Adam e la setta Sic Mundus. Ad oggi sappiamo che Adam è in realtà Jonas da adulto, ma ancora non è stato rivelato come l'amabile protagonista sia diventato lo spietato villain della serie Netflix. Nella vicenda c'entra sicuramente la relazione tra Jonas e Martha, che ancora non sappiamo se avrà un lieto fine o se, come annunciato finirà in tragedia.

Mancano inoltre informazioni sul nebuloso passato di Hannah e Aleksander, su come Woller abbia perso il suo occhio, rivelazione cui siamo stati vicinissimi nella stagione 2, e soprattutto dobbiamo ancora scoprire chi ha scritto il quaderno recante tutti gli eventi della cittadina di Winden e che continua ad apparire in ogni epoca visitata.

Come tutte le storie basate su viaggi nel tempo e le conseguenze di queste ultime su presente, passato e futuro il tarlo principale dei fan è "può il cerchio essere spezzato?"

Per queste ed altre domande non ci resta che aspettare il 27 giugno, giorno in cui assisteremo alla fine del mondo... Ma forse dipendere solo dal fatto che saranno gli ultimi episodi di Dark che vedremo.

I puntini da unire sono ancora tanti e con le numerose questioni lasciate in sospeso da Dark 2 quella in arrivo si prospetta una stagione più che emozionante: per averne un assaggio scoprite il trailer ufficiale di Dark 3.