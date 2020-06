Dark 3, l'intera trilogia nel nuovo trailer della serie originale Netflix

Arriverà finalmente domani la terza e ultima stagione di Dark, serie originale Netflix di produzione tedesca tra le più amate e seguite del servizio streaming, non solo a livello europeo ma anche a livello internazionale, tanto che la fine dello show rappresenta un vero e proprio evento per gli amanti della sci-fi-

In occasione del debutto, Netlfix ha dunque deciso di pubblicare online un trailer dedicato alla trilogia di Dark, dall'inizio alla seconda stagione e mostrando qualche sequenza ancora inedita della terza, che ormai dista poche ore dalla sua pubblicazione.



Trovate il filmato in calce alla notizia, al suo interno scopriamo la presenza di mondi alternativi tra cui i protagonisti possono spostarsi, mentre sono alla ricerca dell'evento che ha legato per sempre i mondi di Jonas e Martha, interpretati rispettivamente da Louis Hofmann e Lisa Vicari. Lo show prodotto da Netflix ha conquistato il pubblico di tutto il mondo grazie alla trama complessa, ricca di viaggi nel tempo e mondi alternativi e siamo sicuri che anche questa terza stagione riuscirà ad appagare gli appassionati, ansiosi di scoprire tutti i retroscena dietro la complicata storia di Dark.

Ricordiamo che le puntate inedite dello show saranno disponibili a partire dal prossimo 27 giugno, data che ha un significato particolare per tutti i fan dell'opera. Manca pochissimo quindi all'atteso finale della serie, se cercate altre informazioni vi segnaliamo il primo trailer di Dark 3 condiviso da Netflix, inoltre la multinazionale dello streaming ha anche pubblicato online la sinossi ufficiale della serie, nella notizia sono presenti delle brevi interviste agli autori della serie.