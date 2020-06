Dark 3, pronti al gran finale? La serie Netflix riassunta in 60 secondi

Come annunciato poche settimane fa, la terza, ultima e attesissima stagione di Dark sbarcherà su Netflix il prossimo 27 giugno, data tra l'altro simbolica nell'economia della serie, essendo il giorno del giudizio, e prima dell'uscita dei nuovi episodi il colosso dello streaming ha pensato a un riassunto particolare.

Motore centrale di Dark è il suo essere terribilmente intricata, con diversi piani temporali in gioco, paradossi di diverso tipo e ripetizione di schemi che curiosamente cambiano a seconda del mutare dell'intreccio. Questo significa che un riassunto di Dark e dei suoi eventi più importanti è quasi impossibile, perché sarebbe prolisso e molto lungo da creare.



Netflix ha allora optato per un riassunto quasi del tutto muto e di appena 60 secondi che ripercorre più che approfondire alcuni passaggi essenziali della serie, che però sono più d'aiuto a chi ha visto le prime due stagioni e ricorda poco un paio di questioni fondamentali, anziché essere un vero e proprio appoggio per chi la serie non l'ha mai vista ma vorrebbe comunque approcciarsi alla terza stagione mediante un riassunto.



In sostanza Dark è da vedere. Essendo due stagioni appena, avete ancora tempo fino al 27 giugno, così da potervi godere il finale insieme a tutti gli altri appassionati.