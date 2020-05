Dark 3: il primo trailer arriverà in una data simbolica?

Se avete visto le prime stagioni di Dark su Netflix probabilmente starete aspettano la tesa con un'hype senza precedenti, ma nonostante le riprese di Dark 3 siano ultimate ancora nulla è stato rivelato sulla data di distribuzione della stagione o del trailer. Almeno fin'ora.

Tutte le produzioni, cinematografiche e seriali, sanno che il miglior modo per attirare l'attenzione dei fan è quello di "lanciargli un'esca in bacheca":una foto, una frase o qualunque cosa che possa mandarli fuori di testa.

Questo è quello che è successo poche ore fa sulla pagina Facebook della sella serie, che ha pubblicato un post (in calce) contenente l'alquanto sibillina frase: "Dark. La stagione finale. Tutto sarà diverso, e allo stesso tempo uguale a prima."

Solitamente questo genere di "bombe" anticipa l'arrivo di succulente novità o aggiornamenti e infatti in pochissimo tempo il post è stato sommerso di commenti entusiastici dei fan e anche le condivisioni crescono di secondo in secondo.

Negli anni abbiamo imparato che nella serie tedesca nulla rispetta le comuni leggi fisiche dell'universo, soprattutto il tempo, ma non è detto che questa volta faccia u'eccezione.

Se dovessimo scommettere su una data punteremmo tutto sul 27 giugno 2020, giorno cruciale per i protagonisti della serie, e forse stavolta anche nella realtà: se non per il primo trailer, probabilmente troppo lontano, magari proprio per la distribuzione sulla piattaforma.

Cosa ne pensate? Fatecelo sapere nei commenti, ma soprattutto diteci se anche voi siete tra coloro che considerano Dark la migliore serie di Netflix.