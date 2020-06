Dark, 5 show che dovreste guardare se avete amato la serie Netflix

Dark è stato uno dei più grandi successi di Netflix in questi ultimi anni: la serie tedesca che ha causato più di un mal di testa ai suoi fan a suon di dimensioni parallele e viaggi nel tempo si è costruita nel giro di un paio di stagioni una fanbase solidissima che, però, vive ora una profonda crisi d'astinenza in attesa dei prossimi episodi.

Ma come ingannare quest'attesa, dunque? Ecco, siamo qui apposta per consigliarvi: il mondo delle serie TV è pieno di show che richiamano in qualche modo le tematiche e le atmosfere di Dark, e siamo sicuri che tra i nomi che stiamo per farvi ce ne sarà qualcuno che farà al caso vostro.

Partiamo da Counterpart, disponibile su Prime Video, in cui vediamo un JK Simmons in formissima alle prese con mondi paralleli e speculari collegati da un passaggio aperto a Berlino (sì, ancora la Germania); Fringe molto probabilmente la conoscerete tutti invece, ma ricordarla non fa mai male: la serie creata da J. J. Abrams conta ancora oggi milioni di fan in tutto il mondo, e recuperarla potrebbe davvero valere la pena.

Viaggi nel tempo e associazioni terroristiche sono invece il fulcro di Continuum, con Rachel Nichols nel ruolo di un'agente incaricata di fermare dei terroristi in fuga nel tempo per evitare l'esecuzione; in questi tempi di pandemia, invece, sembra cascare a fagiolo 12 Monkeys, in cui i nostri protagonisti viaggiano nel tempo per fermare un virus destinato a distruggere l'umanità.

L'ultimo è uno dei titoli più famosi della storia della serialità televisiva, ma che va assolutamente consigliato a chi non dovesse ancora averlo recuperato: parliamo di Doctor Who, in cui i viaggi nel tempo (e non solo) sono praticamente il pane quotidiano.

Avete già visto alcune di queste serie o pensate di recuperarne qualcuna? Fatecelo sapere nei commenti! Nel frattempo, ecco le domande a cui la terza stagione di Dark dovrà rispondere; facciamo, inoltre, un piccolo recap delle prime due stagioni di Dark in attesa dei prossimi episodi.