Dark Angel, Jensen Ackles: 'Lavorare con Jessica Alba è stato orribile'

Jensen Ackles è tra le new entry di The Boys 3 ma, in una recente intervista ha trovato il tempo di parlare di una delle sue prime esperienze televisive sul set di Dark Angel,la serie con protagonista Jessica Alba andata in onda nei primi anni 2000. A quanto pare però, l'atmosfera sul set era tutt'altro che piacevole.

L'ormai ex star di Supernatural ha rivelato di aver avuto serie difficoltà ad ambientarsi e di essere stato osteggiato da gran parte dei suoi colleghi. Durante un episodio del podcast Inside of You Ackles ha sorpreso gli ascoltatori rivelando di aver avuto un rapporto particolarmente difficile con Jessica Alba che a suo dire, avrebbe mal digerito la sua inclusione nel cast di Dark Angel, comportandosi in maniera poco cordiale nei suoi riguardi.

"Lavorare con Jessica Alba è stato orribile, gliel'ho detto chiaramente in faccia. Ero l'ultimo arrivato e proprio come accade a scuola sono stato preso di mira da quella più in vista, dalla protagonista. Eravamo sempre li a battibeccare, come fanno un fratello e una sorella, di continuo. Pensava fossi solo un bel ragazzo senza sostanza, pensava fosse li solo come oggetto da esposizione. Il nostro rapporto non è stato facile e io lo facevo sempre presente che le cose non stavano così. Insomma, non abbiamo avuto una relazione facile".

Jensen Ackles ha comunque rivelato che la sua collega è stata comunque molto gentile con lui quando ha saputo della scomparsa di suo nonno. Tra l'altro, da qualche anno a questa parte, Jessica Alba è scomparsa dalle scene, le ragioni di questo addio al mondo della recitazione sono ancora in parte ignote,