Dark City, Alex Proyas annuncia lo sviluppo di una serie tv: 'Siamo nelle fasi iniziali'

Il regista de Il Corvo Alex Proyas ha annunciato un progetto televisivo legato a un altro dei suoi film, Dark City. Scopriamo insieme di cosa si tratta.

Nel 1998 arrivava sugli schermi il noir fantascientifico Dark City, pellicola diretta da Alex Proyas, reduce dal celebre Il Corvo, e con protagonista Rufus Swell nei panni di "un uomo che lotta con i ricordi del suo passato, inclusa una moglie che non riesce a ricordare e un mondo da incubo da cui nessuno sembra riuscire a svegliarsi".

Prodotto da New Line e scritto da Alex Proyas assieme a Lem Dobbs (L'Inglese) e David S. Goyer (Il Cavaliere Oscuro), il lungometraggio era stato generalmente ben ricevuto dalla critica (su Metascore ha ancora un punteggio di 66) e poteva vantare un cast di tutto rispetto (nel cast vi erano anche Jennifer Connelly, William Hurt, Kiefer Sutherland e Richard O'Brien).

Tuttavia, nessun sequel venne realizzato nel corso degli anni, a esclusione di un cortometraggio intitolato Mask of the Evil Apparition presentato proprio in questi giorni al Popcorn Frights Film Festival, evento che ha visto la partecipazione di Proyas e... L'annuncio a sorpresa di una serie tv ambientata proprio nel mondo di Dark City!

"Dark City in questo momento è davvero interessante per me perché stiamo sviluppando una serie, una serie tv di Dark City" ha rivelato Proyas "Siamo nelle fasi iniziali, ma devo rianalizzare il film per costruire una nuova storia. Devo tornare indietro e rinfrescarmi la memoria, cercare di capire cos'è che funzionava di quello che avevamo fatto e cosa no, e in pratica rivalutare il mio film. Quindi direi che è un'esperienza davvero interessante, che non avevo mai vissuto prima".

Al momento non vi sono altre informazioni sul progetto, ma vi terremo aggiornati.