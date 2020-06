Dark, un collegamento tra il primo e l'ultimo episodio può cambiare il senso del finale

Con la terza e ultima stagione si è concluso su Netflix il cammino di Dark, una delle serie più amate e riuscite degli ultimi anni. La complessità della trama, tra le molteplici linee temporali e le realtà alternative, avrebbe potuto rendere difficoltoso il finale, che invece sembra aver soddisfatto il pubblico.

Il lavoro dei creatori Jantje Friese e Baran bo Odar e degli sceneggiatori è stato notevole, anche se è sempre opportuno spiegare bene il finale di Dark. Una scena in particolare sembra legare in modo significativo l'inizio e la fine di Dark, riportando i fan più attenti al primo episodio della serie.

Riassumendo, Jonas e Martha impediscono l'apocalisse fermando l'incidente automobilistico di Tannhaus, sacrificando le loro vite e preservando la linea temporale originale. Nell'ultimo episodio, Hannah è a cena con suo marito Wöller e altri amici e, guardando l'impermeabile giallo di Jonas, ha uno strano déjà vu: le sembra di rivivere un sogno fatto la notte precedente. Poco dopo, quando Katharina le chiede come si chiamerà il bambino, Hannah dice che non lo sa ancora, e dopo una pausa, in cui sembra quasi che senta qualcuno, dice: "Penso che Jonas sia un bel nome".

Ripercorrendo la serie a ritroso fino alla prima stagione, a circa metà dell'episodio pilota è Martha a sperimentare il déjà vu. "La luce, la foresta. È come se tutto questo fosse già successo prima" dice. Jonathan le risponde che "Se il mondo è una simulazione, il déjà vu è un difetto nella matrice". A questo punto lei ribatte che magari si tratta di "un messaggio dall'altra parte".

Ecco, se nell'ultimo episodio Hannah guarda l'impermeabile giallo, fa una pausa e poi fa il nome di Jonas, "dall'altra parte" potrebbe esserci proprio Jonas, che collegatosi con lei le ha suggerito il nome per il nascituro.

