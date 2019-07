Dark Crystal: La Resistenza conoscere il finale del film non rovinerà il prequel ai fan

Era il 1982 quando nelle sale statunitensi uscì il film scritto da Jim Henson, famoso per essere stato interamente girato con l'utilizzo di pupazzi e burattini e diventato nel corso degli anni un cult per gli appassionati di fantasy. Dopo la conferma che Dark Crystal: La Resistenza sarà girato senza CGI, Lisa Henson ha voluto rassicurare i fan.

Stando alle sue parole infatti, conoscere l'opera originale non renderà meno appassionante la visione della serie prodotta da Netflix: "Se conosci il film originale, non ti aspetti che i gelfling riescano a combattere come una squadra. Non immagini nemmeno che in realtà i gelfling hanno dentro di sé la volontà di resistere. Queste cose le scopriremo nella serie".

Come potete vedere nel teaser di Dark Crystal: La Resistenza, seguiremo le vicende di Rian, Brea e Deet, 3 Gelfing in viaggio per scoprire la fonte del potere degli Skeksis, esseri malvagi pronti a schiavizzare le tribù dei protagonisti. A dare la voce degli abitanti dell'universo creato da Jim Henson troveremo un cast d'eccezione: Taron Egerton, Anya Taylor-Joy, Nathalie Emmanuel, Lena Headey, Natalie Dormer, Mark Hamill e Sigourney Weaver.

La serie sarà composta da 10 episodi dalla durata di un'ora, ricordiamo inoltre che Dark Crystal: La Resistenza sarà disponibile a tutti gli abbonati al servizio streaming di Netflix a partire dal 30 agosto.