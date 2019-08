Dark Crystal: la Resistenza, secondo il cast Thra sarà epica come la Terra di Mezzo

Netflix ha reso disponibile una featurette di Dark Crystal: la Resistenza in cui il cast e gli ideatori hanno parlato della grandezza e della ricchezza di dettagli che caratterizzerà il mondo di Thra paragonandolo, per importanza, a grandi ambientazioni immaginarie come La Terra di Mezzo o Pandora.

Nella precedente featurette di Dark Crystal: la Resistenza il regista Louis Leterrier aveva spiegato come una delle idee alla base della serie sia quella di far dimenticare al pubblico di essere di fronte a dei pupazzi. Nel nuovo video, invece, gli autori e il cast artistico si sono soffermati sull'ambientazione, affermando che il mondo ammirato in The Dark Crystal, il film originale del 1982, sarà esplorato più nel dettaglio ed espanderà ulteriormente l'universo immaginario creato dai due registi Jim Henson e Frank Oz.

All'interno del video è possibile ascoltare Simon Pegg (il ciambellano) che racconta di aver visto il film originale nella stessa sala cinematografica in cui ha visto Star Wars, E.T. e I predatori dell'arca perduta. Successivamente è il turno di Natalie Dormer (Onica) che descrive Thra come un mondo vivo e dettagliato, sullo stesso livello della Terra di Mezzo ne Il Signore degli anelli, Pandora in Avatar o Westeros in Game of Thrones. Tra gli altri interventi è presente quello di Taron Egerton (Rian) che parla dell'importanza di espandere l'universo di Dark Crystal in modo da soddisfare la curiosità di tutti i fan.

Ricordiamo che la serie TV sarà un prequel del film di Oz e Henson. Questa è la sinossi ufficiale: "The Dark Crystal: Age of Resistance riporta il pubblico nel mondo di Thra, dando vita ad una nuova avventura. Quando tre Gelfling scoprono l’orribile segreto che si cela dietro il potere degli Skeksis, partono per un viaggio epico con l’obiettivo di alimentare il fuoco della ribellione in tutto il Paese e salvare il loro mondo".

La serie sarà disponibile all'interno della piattaforma streaming di Netflix il prossimo 30 agosto. Nel frattempo potete visionare il teaser di Dark Crystal: la Resistenza.