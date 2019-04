Dark: data di uscita e primo trailer per la serie televisiva targata Netflix

Tramite un comunicato stampa il servizio di streaming on demand Netflix ha diffuso ufficialmente il primo trailer e la data di uscita della seconda stagione di Dark, serie di produzione tedesca le cui riprese erano iniziate a giugno 2018.

Il filmato, che come al solito potete trovare comodamente all'interno dell'articolo, è caratterizzato da un montaggio ticchettante che conferisce alle immagini mostrate un ritmo incalzante e oppressivo. La nuova stagione racconterà la storia delle quattro famiglie protagoniste della serie, il cui obiettivo sarà quello di cambiare il loro destino all'interno della comunità in cui vivono. Nel corso degli 8 episodi di cui si compone la serie, della durata di circa un'ora, i protagonisti scopriranno come ogni loro decisione sia in grado di influenzare inevitabilmente il presente, il passato e il futuro.

Al cast principale, che include Louis Hofmann, Jördis Triebel, Lisa Vicari e Oliver Masucci - già presenti nella prima stagione - si affiancheranno anche le new entry Sandra Borgmann, Winfried Glatzeder, Dietrich Hollinderbäumer e Sylvester Groth.

Nell'arco dei nuovi episodi Jonas si ritroverà intrappolato nel futuro e dovrà cercare disperatamente di tornare nel 2020. Nel frattempo, i suoi amici Martha, Magnus e Franziska cercano di scoprire come Bartosz sia coinvolto nei misteriosi episodi accaduti nella loro piccola città natale di Winden. Appare sempre più evidente, però, che una singola misteriosa figura stia controllando tutti gli elementi dei diversi fusi orari.

La seconda stagione di Dark arriverà su Netflix dal prossimo 21 giugno. Nel frattempo, vi lasciamo alla recensione della prima stagione della serie.