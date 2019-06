Dark: "Il cammino dell'eroe" nel nuovo teaser trailer della seconda stagione

Netflix ha diffuso in streaming un nuovo teaser trailer della seconda stagione di Dark, in arrivo sulla piattaforma il prossimo 21 giugno; il teaser è intitolato indicativamente "Hero's Journey".

Nel breve filmato della durata di poco più che quaranta secondi vediamo il protagonista della storia, ovvero Jonas Kahnwald, piombato in quello che sembra essere il futuro, dal quale tutto è iniziato. Ma è veramente il tempo dove tutto ha avuto inizio? Jonas dovrà scoprire il punto esatto in cui agire per modificare il corso degli eventi che lo ha portato fin lì e a subire una serie di tragedie dopo l'altra.

Dark è ideata da Baran Bo Odar e Jantje Friese, con Baran Bo Odar che si è occupato anche della regia degli episodi, con le musiche di Ben Frost e la produzione affidata a Wiedemann & Berg Television. Il primo ciak nel giugno 2018 ha portato poi la produzione a concludere le riprese dopo pochi mesi. Dark tornerà il 21 giugno e in questa seconda stagione vedremo Jonas nuovamente intrappolato nel futuro e disperatamente alla ricerca di una soluzione per tornare nel 2020. Nel frattempo i suoi amici indagano sul modo in cui Bartosz possa essere rimasto coinvolto nella serie di misteri che circondano la piccola città di Winden. Appare sempre più evidente, però, che una singola misteriosa figura stia controllando tutti gli elementi dei diversi fusi orari.

Al cast principale, che include Louis Hofmann, Jördis Triebel, Lisa Vicari e Oliver Masucci - già presenti nella prima stagione - si affiancheranno anche le new entry Sandra Borgmann, Winfried Glatzeder, Dietrich Hollinderbäumer e Sylvester Groth.

L'ultimo trailer ufficiale di Dark ha rivelato che la serie sarà una trilogia e si concluderà con l'arrivo quindi della terza stagione, prevista per il 2020. Non resta che attendere impazienti un'altra settimana prima dell'arrivo della nuova stagione il 21 giugno prossimo.