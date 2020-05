Dark, la fine è l'inizio nel trailer della terza stagione: ecco la data di uscita

Netflix ha diffuso in streaming il primo trailer ufficiale (anche sottotitolato in italiano) della terza e ultima stagione di Dark, la serie fantascientifica di produzione tedesca amatissima dagli abbonati alla piattaforma e in generale una delle più apprezzate degli ultimi anni. Il filmato ha svelato anche la data d'uscita.

Il trailer mostra una serie di sequenze slegate tra loro il cui fine è quello di presentare i personaggi per come li ritroveremo all'inizio di questa ultima stagione dello show, ma ne vengono presentati anche di nuovi che arricchiranno la complessità della serie. Viene esplicitamente detto che la vita è formata da "cicli che si ripetono" e che sta per iniziare "l'ultimo ciclo", ma anche frasi di sicura suggestione come "la fine è l'inizio", che rimanda ancora alla circolarità del tempo e degli eventi narrati come abbiamo potuto ammirare nelle due stagioni passate.

Non è tutto, perché questo primo trailer ha anche svelato la tanto attesa data in cui potremo vedere tutti gli episodi della terza stagione: 27 giugno 2020. Una data che avevamo previsto, dato che si tratta di un giorno cruciale per i protagonisti della serie. Negli anni abbiamo imparato che nella serie tedesca nulla rispetta le comuni leggi fisiche dell'universo, soprattutto il tempo, ma non è detto che questa volta faccia un'eccezione.

Già la tagline che preannunciava la terza stagione dava un'indicazione evidente del ragionamento temporale in termini di cicli: "Dark. La stagione finale. Tutto sarà diverso, e allo stesso tempo uguale a prima".

Cosa ne pensate di queste prime immagini del trailer? Fatecelo sapere nei commenti, ma soprattutto diteci se anche voi siete tra coloro che considerano Dark la migliore serie di Netflix.