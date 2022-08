Dark Matter, Jennifer Connelly nel cast della serie Apple con Joel Edgerton

Reduce dall'enorme successo di Top Gun: Maverick, Jennifer Connelly è pronta a lanciarsi in un nuovo progetto televisivo prendendo la strada del multiverso su Apple TV+. La star di A Beautiful Mind reciterà al fianco di Joel Edgerton nella serie tv Dark Matter, adattamento dell'omonimo romanzo di Blake Crouch.

Connelly è reduce dal film con Tom Cruise - leggete la recensione di Top Gun: Maverick - e dall'esperienza biennale nella serie Snowpiercer, ed ora è pronta a vestire i panni di un nuovo personaggio; per l'occasione l'attrice sarà Daniela, moglie del personaggio interpretato da Edgerton.



La trama di Dark Matter seguirà le vicende di Jason Dessen (Edgerton), un professore di fisica e padre di famiglia che una notte, mentre torna a casa a piedi per le strade di Chicago, viene rapito in una versione alternativa della sua vita. Lo stupore si trasforma presto in un incubo quando quando cerca di tornare alla propria realtà nel mezzo del multiverso di vite che avrebbe potuto vivere. In un labirinto di realtà sconvolgenti, Jason intraprende uno straziante viaggio per tornare dalla propria vera famiglia e salvarla dal nemico più terrificante e imbattibile che esista: se stesso. Crouch si occuperà anche della scrittura della sceneggiatura.



Louis Leterrier avrebbe dovuto dirigere i primi quattro dei nove episodi che compongono la stagione ma in realtà i primi tre episodi saranno diretti da Jakob Verbruggen.

Matt Tolmach e David Manpearl saranno i produttori esecutivi.



