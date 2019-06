Dark: Netflix annuncia l'inizio della produzione della terza stagione

Tramite i canali social Netflix ha annunciato l'inizio della produzione della terza stagione di Dark, serie tv tedesca che tanto sta facendo bene sulla piattaforma del colosso streaming, recentemente tornata con la seconda stagione. Creato da Baran bo Odar e Jantje Friese, lo show mescola dramma, thriller e fantascienza.

Molto probabilmente, anche se una data ufficiale non è stata ancora annunciata, la terza stagione di Dark arriverà soltanto nel 2020.

La foto diffusa sui social mostra il cast con la didascalia che recita:"Nel 2052 è iniziata la la produzione della terza stagione di Dark".

La seconda stagione dello show, disponibile su Netflix, ha proseguito nel racconto che riguarda le vicende delle quattro famiglie protagoniste, che tentano di cambiare il proprio destino all'interno delle comunità in cui vivono.



La sceneggiatura ha trovato nuovamente la firma di Jantje Friese, con Baran bo Odar che si è occupato della regia.

Dark è una delle serie di maggior successo pubblicate su Netflix e il cast è composto da principalmente da Louis Hoffmann, Jordis Triebel, Lisa Vicari e Oliver Masucci.

Secondo indiscrezioni la terza stagione potrebbe uscire nel giorno dell'Apocalisse, ovvero il 27 giugno 2020 ma su questo dettagli non ci sono ancora conferme ufficiali, per il momento.

Potete leggere primo commento alla seconda stagione di Dark direttamente su Everyeye. Nel frattempo le riprese del terzo ciclo di episodi sono pronte a partire.