Dark: Netflix rinnova la serie tedesca per una seconda stagione!

Netflix ha annunciato il rinnovo di, la serie fantascientifica di produzione tedesca, per una seconda mandata di episodi, in arrivo probabilmente nel 2019.

Come sa bene chi ha visto i primi dieci episodi, serie è ambientata in una città tedesca, in cui viene segnalata la scomparsa di due bambini. Il tutto dà il via ad una serie di rivelazioni su doppie vite tra le quattro famiglie protagoniste della vicenda. La prima stagione era composta da dieci episodi della durata di un’ora ciascuno e probabilmente lo sarà anche la nuova. Alla guida della serie ci sono i pluripremiati showrunner Baran bo Odar e Jentje Friese, che in precedenza sono stati premiati per Who I Am, un film del 2014.

Nel cast troviamo Louis Hoffmann, Jordis Triebel, Mark Waschke, Anatole Taubman e Maya Schone. Di seguito una breve sinossi diffusa dalla piattaforma di streaming. Su queste pagine trovare le nostre impressioni sul primo episodio, nonché la recensione di tutta la stagione, diffusa su Netflix all’inizio di dicembre. Di seguito il video con cui Netflix ha annunciato il rinnovo.

Sinossi: La scomparsa di due bambini nella cittadina tedesca di Winden apre un abisso che stravolge il concetto di tempo. La domanda non è chi li abbia rapiti... ma quando.