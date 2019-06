Dark: da oggi è disponibile su Netflix la seconda stagione!

E' giunto il tanto atteso giorno d'uscita della seconda stagione di Dark, la serie tedesca prodotta da Netflix che ha conquistato milioni di fan in tutto il mondo e che si concluderà con una già annunciata terza stagione.

Questa mattina sono stati diffusi in streaming i nuovi otto episodi che compongono la seconda stagione di Dark e che rimanderanno la conclusione dell'epico racconto - reso ancor più complesso dal coinvolgimento dei viaggi spazio-temporali - alla terza stagione, prevista per il 2020.

La nuova stagione racconterà la storia delle quattro famiglie protagoniste della serie, il cui obiettivo sarà quello di cambiare il loro destino all'interno della comunità in cui vivono. Nel corso degli 8 episodi di cui si compone la serie, della durata di circa un'ora, i protagonisti scopriranno come ogni loro decisione sia in grado di influenzare inevitabilmente il presente, il passato e il futuro.

Al cast principale, che include Louis Hofmann, Jördis Triebel, Lisa Vicari e Oliver Masucci - già presenti nella prima stagione - si affiancheranno anche le new entry Sandra Borgmann, Winfried Glatzeder, Dietrich Hollinderbäumer e Sylvester Groth.

Nel frattempo, i suoi amici Martha, Magnus e Franziska cercano di scoprire come Bartosz sia coinvolto nei misteriosi episodi accaduti nella loro piccola città natale di Winden. Appare sempre più evidente, però, che una singola misteriosa figura stia controllando tutti gli elementi dei diversi fusi orari.

La premiere della seconda stagione vedrà infatti Jonas intrappolato nell'anno 2052, dove scoprirà una verità sconcertante che riguarda tutti gli abitanti della cittadina di Winden. Intanto, nel tempo presente, la polizia - sei mesi dopo la sparizione di Jonas - ha formato una task force per far luce sui molti misteri che sono accaduti.