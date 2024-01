Dark Places, HBO annuncia la serie tv remake del film con Charlize Theron

Come riportato da Variety, HBO ha messo in cantiere lo sviluppo di una serie limitata basata sul romanzo di Gillian Flynn Dark Places, già adattato per il cinema con il film omonimo diretto da Gilles Paquet-Brenner e che vedeva nel cast il Premio Oscar Charlize Theron, oltre a Chloe Grace Moretz e Nicholas Hoult. Flynn è direttamente coinvolta.

Flynn sarà co-creatrice, sceneggiatrice e co-showrunner del progetto e detiene i diritti del romanzo. Brett Johnson sarà anche co-showrunner, co-creatore e sceneggiatore, mentre Guerrin Gardner sarà anche co-creatore e sceneggiatore. Theresa Kang e Caroline Garity della Blue Marble Pictures saranno produttrici esecutive insieme ad Andrea Iervolino e Monika Bacardi della Iervolino & Lady Bacardi Entertainment.

Dark Places è stato pubblicato originariamente nel 2009. La descrizione ufficiale della trama recita: "Libby Day aveva sette anni quando sua madre e le sue due sorelle furono uccise nel famoso "Sacrificio di Satana di Kinnakee, Kansas" del 1985. Lei sopravvisse - e notoriamente testimoniò che il fratello adolescente, Ben, era l'assassino.

Venticinque anni dopo, una coppia madre-figlia di "detective del true crime" trova una Libby ormai adulta e la interroga per ottenere altri dettagli, credendo che Ben sia in realtà innocente. Libby, che ha trascorso la sua giovinezza lavorando nel circuito dei talk show, spera di trarre ancora una volta profitto dalla sua tragica storia: ricontatterà i protagonisti di quella notte e riferirà le sue scoperte a pagamento.

Mentre la ricerca di Libby la porta da squallidi strip club del Missouri a trappole turistiche abbandonate dell'Oklahoma, emerge una verità inimmaginabile e Libby si ritrova al punto di partenza: in fuga da un assassino."

Se il progetto dovesse andare avanti, sarebbe l'ultimo adattamento sullo schermo di uno dei romanzi di Flynn. Come detto, lo stesso Dark Places è stato precedentemente adattato nel film nel 2015 con Charlize Theron, anche se ha incassato solo 5,1 milioni di dollari in tutto il mondo. In precedenza Flynn aveva già collaborato con la HBO per la versione in serie limitata di Sharp Objects, interpretata da Amy Adams e candidata a diversi premi Emmy.

Il romanzo più famoso della Flynn, Gone Girl, è stato adattato nell'omonimo film di successo con Ben Affleck e Rosamund Pike, di cui la Flynn ha scritto la sceneggiatura. Tra gli altri suoi lavori per il cinema e la televisione figurano Utopia per Amazon e il lungometraggio Widows, diretto da Steve McQueen.