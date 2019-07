Dark: 'Postponi tra 33 anni', Netflix ironizza sulla 'sveglia' di Jonas

La seconda stagione di Dark, la serie tedesca che tratta della complessità dei viaggi nel tempo in una cittadina di pochi abitanti, Netflix ha diffuso sui suoi canali social un simpatico e ironico video sulla questione "sveglia".

Nel filmato vediamo il personaggio di Jonas, centrale ai fini della narrazione della serie, svegliarsi di soprassalto in una sequenza che viene ripetuta più e più volte simulando l'operazione di post-porre la sveglia mattutina con lo smartphone, molto in voga in questi ultimi anni. Nell'ultima parte del video, però, notiamo la comparsa della versione adulta di Jonas, segno che - ironicamente - la sveglia è stata postposta di ben 33 anni, seguendo i cicli temporali di cui la serie tratta.

La seconda stagione di Dark, diffusa sulla piattaforma il 21 giugno scorso, racconta la storia delle quattro famiglie protagoniste della serie, il cui obiettivo sarà quello di cambiare il loro destino all'interno della comunità in cui vivono. Nel corso degli 8 episodi di cui si compone la serie, della durata di circa un'ora, i protagonisti scopriranno come ogni loro decisione sia in grado di influenzare inevitabilmente il presente, il passato e il futuro. Mentre Jonas cerca di capire il suo ruolo in tutta la storia, Martha, Magnus e Franziska cercano di scoprire come Bartosz sia coinvolto nei misteriosi episodi accaduti nella loro piccola città natale di Winden. Appare sempre più evidente, però, che una singola misteriosa figura stia controllando tutti gli elementi dei diversi cicli temporali.

La premiere della seconda stagione vedrà Jonas intrappolato nell'anno 2052, dove scoprirà una verità sconcertante che riguarda tutti gli abitanti della cittadina di Winden. Intanto, nel tempo presente, la polizia - sei mesi dopo la sparizione di Jonas - ha formato una task force per far luce sui molti misteri che sono accaduti.

Su queste pagine potete già leggere la nostra recensione della seconda stagione, promossa a pieni voti. Dark è stata da poco rinnovata anche per una terza e ultima stagione, che formerà una vera e propria trilogia e concluderà la storia che coinvolge gli abitanti di Winden.