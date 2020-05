Dark è la serie migliore di Netflix secondo gli utenti di Rotten Tomatoes

Mentre i fan aspettano con ansia la terza stagione di Dark, la serie tedesca disponibile su Netflix continua a convincere tutti gli appassionati.

A conferma della grande fama che sta lentamente conquistando lo show, ci pensa questa nuova notizia : secondo gli utenti di Rotten Tomatoes, celebre sito aggregatore di recensioni, sarebbe la serie migliore presente nel catalogo di Netflix, riuscendo a superare opere molto più famose quali "Stranger Things", "Mindhunters" e "Black Mirror". È un ottimo risultato per la serie nata dalla mente di Baran Bo Odar e Jantje Friese, che ci ha permesso di conoscere la storia di Jonas Kanhwald, ragazzo deciso ad indagare su alcuni misteriosi fenomeni che stanno accadendo nella cittadina tedesca.

Come si poteva immaginare, la votazione finale ha messo gli utenti del sito di fronte a due scelte, Dark oppure Stranger Things, nonostante le apparenti somiglianze tra i due show, il pubblico sembra aver preferito l'opera tedesca, ricevendo quasi l'ottanta percento di voti positivi.



Nel frattempo i numerosi fan dello show sono in attesa della terza stagione, che farà il suo debutto il prossimo 27 giugno, se non lo avete fatto vi consigliamo di leggere la sinossi ufficiale di Dark 3, parte conclusiva della serie presente nel catalogo di Netflix.