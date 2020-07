Dark, gli showrunner non sanno come dire addio alla serie Netflix

La stagione conclusiva di Dark è giunta al termine, e come volevasi dimostrare ha dato prova della complessità degli intrecci attraverso una riuscita narrazione di quasi tutti i tasselli del puzzle di Winden.

Gli showrunner della serie Netflix, all'alba della conclusione dello show, si sono espressi in un'intervista ad IndieWire dichiarando la loro difficoltà nel dire addio allo spettacolo, e parlando anche della lavorazione di questa stagione finale in termini di produzione e post-produzione.

Baran bo Odar e Jantje Friese hanno raccontato di quanto sia stato complicato dare una struttura alla storia in questa ultima stagione: "Se sai dove vuoi finire, è ancora più difficile stabilire la struttura degli episodi per arrivarci. Non è stata la nuova cosa aggiunta [gli universi paralleli, n.d.r.] la più difficile da affrontare", e Friese aggiunge anche dei tagli fatti durante la fase di montaggio: "C'erano alcune scelte davvero difficili da fare, specialmente nella sala di montaggio [...] Alcune cose abbiamo deciso di capirle da soli. Non è necessario vederlo sullo schermo. Ovviamente, abbiamo lottato affinché i personaggi venissero compresi, ma poi devi solo fare delle scelte".

Ma i creatori dello spettacolo sono un po' nostalgici, e infatti hanno recuperato dei "cimeli" dallo show: l'impermeabile giallo indossato da Jonas (Louis Hofmann), la collana di San Cristoforo e la ricreazione del dipinto di Rubens, "La caduta dei dannati", che si trova nella sala Sic Mundus di Adam (Dietrich Hollinderbaumer).

Inoltre Odar ha rivelato di aver fatto una cosa davvero bizzarra per essere lo showrunner della serie: "Sono tornato tre giorni dopo la fine delle riprese perché non mi sentivo affatto bene. Sono uscito con la mia fotocamera ed ho scattato foto di quei luoghi come un fan. È stata una sensazione davvero imbarazzante quel giorno".

