Dark Side of the Ring, Rob Van Dam: 'Manipolate le mie dichiarazioni su Rick Flair'

Molte sono le controversie nate intorno all'ultimo episodio di Dark Side of the Ring, in particolare il pubblico è venuto a conoscenza di alcune accuse di molestie sessuali mosse nei confronti di Ric Flair dall'assistente di volo Heide Doyle.

Secondo quanto riportato, l'ex wrestler si sarebbe aggirato nudo sul famigerato Plane Ride From Hell, il volo di ritorno della World Wrestling Federation dal tour europeo Insurrextion del 2002. In quei concitati momenti, Flair avrebbe tentato di violentare l'hostess.

Sulla questione, dopo l'episodio incriminato, è intervenuto anche Rob Van Damme che ha voluto sottolineare come le sue parole siano siano state del tutto storpiate e travisate. Nell'episodio si sente Rob Van Dam dire: "Ricordo che [Flair] l’aveva circondata e stava cercando di farglielo toccare e robe simili".

Questa dichiarazione combacia con quella dell'assistente di volo, ma il wrestler ha voluto chiaramente smentire questa versione in un tweet: "Posso confermare di non averlo visto e di non averlo detto. L'editing creativo fa credere quello che vuole alle persone".

Insomma, stando alle parole di Van Dam, la produzione ha manipolato le sue parole, estrapolando ciò che poteva essere più comodo per rilanciare le accuse dell'assistente di volo a Rick Flair. Ha precisato inoltre di non averlo nemmeno mai visto camminare nudo e che, nessuno avrebbe voluto vederlo in nessun caso. Staremo a vedere come si evolveranno le cose.