Dark, anche Stephen King è un fan della serie tedesca di Netflix

Stephen King nell'ultimo periodo, complice anche il lockdown che ha costretto tutti a casa, ha dispensato numerosi consigli sui film e serie tv un po' ovunque. L'acclamato scrittore horror in reltà giù da tempo fa spesso sapere ai suoi lettori cosa sta guardando e perché lo sta guardando su Twitter.

Nonostante sia un prolifico narratore, King in questi mesi ha anche avuto il tempo di guardare un bel po' di contenuti durante la quarantena e la sua ultima ossessione, a quanto pare, è una delle serie Netflix del momento, ovvero Dark, che è per molti il miglior spettacolo di fantascienza presente sulla piattaforma. A riguardo ha infatti scritto:

"DARK (Netflix) è scura e complesso ... e ... beh ... molto tedesca. Spettacolo eccezionale. Se sei un po' confuso sulla trama, vai su MetaWitches e controlla i riassunti di Metacrone. Dettagliato e utili. Pensi che il mondo possa fare solo più schifo, poi scopri che altre persone stanno guardando DARK e dici GRAZIE A DIO, C'È SPERANZA!".

Per quelli che hanno una scarsa familiarità con la serie, Dark è la prima produzione originale della nota piattaforma streaming interamente in tedesco. Con Louis Hofmann al fianco di Lisa Vicari, Maja Schöne e Oliver Masucci, è ambientato in una piccola città tedesca, chiamata Winden dove, a seguito della misteriosa scomparsa di alcuni bambini, la vita di quattro famiglie è destinata a cambiare per sempre.

In generale negli Stati Uniti, le serie non in lingua inglese, hanno uno scarsissimo successo ma, dopo i consigli di Stephen King, siamo sicuri che Dark riuscirà ad ottenere il successo che merita.

Intanto se anche voi avete qualche problemino con loop spazio-temporali, universi paralleli e quant'altro, date un'occhiata a questo articolo che spiega per bene il finale di Dark. Vi invitiamo inoltre a leggere anche la nostra recensione di Dark 3. Siete anche voi d'accordo con Stephen King?