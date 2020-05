Dark, la terza stagione è pronta: ecco quando arriverà il trailer

Il regista di Dark, Baran bo Adar, ha annunciato su Instagram la fine della lavorazione della terza e ultima stagione dello show tedesco di Netflix, dopo il grande successo delle prime due stagioni. Baran bo Adar ha ringraziato il cast e gli spettatori, annunciando l'arrivo imminente del primo teaser trailer che anticiperà le prime nuove sequenze.

Nonostante la pandemia di Coronavirus abbia condizionato anche l'industria dell'intrattenimento, i lavori per concludere la terza stagione di Dark non si sono interrotti, visto che le riprese erano terminate poco prima del lockdown.

Il progetto di Dark, uno dei più affascinanti nel panorama seriale di Netflix, prevede solo tre stagioni e ora si avvicina alla sua naturale conclusione.



La trama della serie, che s'intreccia in diverse epoche storiche, ha catturato gli spettatori; sono bastate solo due stagioni per definire Dark la migliore serie Netflix di sempre, battendo titoli altisonanti come Stranger Things.

Lo show televisivo è stato creato da Baran bo Adar e Jantje Friese, e si avvia a concludere una narrazione che nella prima stagione si estendeva su tre piani temporali, 1953, 1986 e 2019, mentre dalla seconda aveva aggiunto anche il 1921 e il 2052.

A giugno dello scorso anno venne pubblicata la prima sinossi ufficiale della terza stagione di Dark, per creare maggior suspence negli spettatori, ansiosi di assistere alla fine delle avventure dello show.