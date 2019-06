Dark: la terza stagione uscirà il giorno dell'Apocalisse?

Dallo scorso 21 giugno è disponibile su Netflix la seconda stagione di Dark, la serie TV prodotta in Germania e ambientata nella cittadina di Winden, un luogo misterioso dove il tempo svolge un ruolo misterioso e fondamentale.

Anche se il rilascio all'interno della piattaforma streaming è avvenuto solo da pochi giorni, un recente post su instagram da parte di uno dei due autori, Baran bo Odar, ha confermato che a breve inizieranno i lavori per la produzione della terza stagione. Cosa possiamo aspettarci dai futuri episodi che concluderanno definitivamente Dark?

Il portale digitalspy ha provato a fare alcune speculazioni che oggi vi proponiamo.

Quando sarà trasmessa?

La prima stagione di Dark uscì nel 2017, mentre è trascorso circa un anno e mezzo dall'arrivo della seconda. Questa volta, però i tempi potrebbero essere più veloci, come si può dedurre dal post su instagram di Baran bo Odar che ha fatto riferimento all'inizio imminente dei lavori. Per cui non è da escludere un'uscita già nel 2020. Anzi, alcuni fan ipotizzano una data precisa: il 27 giugno 2020, ovvero il giorno in cui, nella serie, avrà inizio l'ultimo ciclo temporale che corrisponde al giorno dell'Apocalisse.

Come si evolverà la storia?

Non è stato ancora comunicato nulla di ufficiale, ma l'attuale stagione ha aperto alla possibilità delle dimensioni alternative, quando verso il finale un personaggio molto simile a Martha si rivolge a Jonas dicendo "Non sono quello che tu pensi che io sia". Questa situazione lascia aperti molti sbocchi narrativi che potrebbero trovare una soluzione appunto nella stagione conclusiva.

Sarà interessante scoprire anche cosa farà Adam, ora che conosciamo la sua vera identità. Potrebbe esserci uno scontro tra lui e Jonas nella sua versione più giovane.

Quali attori ci saranno?

La situazione è alquanto difficile da prevedere, dato che in teoria, grazie alle diverse linee temporali, attori morti in una dimensione potrebbero risultare ancora vivi in un'altra. Comunque sembra quasi sicura la presenza di Jonas, Martha, Magnus, Franziska e Bartosz.

L'uscita del primo trailer

Come già sottolineato con le aspettative per la sesta stagione di Fear the Walking Dead, i primi trailer vengono resi pubblici durante il mese in cui viene pubblicata la premiere della nuova stagione. Quindi se la terza dovesse essere in programma per la fine di giugno, il trailer dovrebbe invece uscire verso l'inizio dello stesso mese.

Cosa pensate invece voi a proposito del futuro della serie? Fatecelo sapere qui sotto nel box dei commenti.