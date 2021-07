Dark Winds, su AMC una nuova serie thriller prodotta da George RR Martin e Robert Redford

In attesa del completamento di Winds of Winter, prende forma un nuovo impegno per George R.R. Martin. AMC Networks ha ordinato infatti la produzione della serie Dark Winds, creata e prodotta da Graham Roland (Jack Ryan), che vedrà il creatore di Game of Thrones tra i produttori, insieme a un mostro sacro come Robert Redford.

Basata sulla popolare serie di libri di Tony Hillerman, Dark Winds avrà per protagonisti Zahn McClarnon (Westworld), anche produttore esecutivo, e Kiowa Gordon (Roswell) nei panni degli agenti di polizia Navajo Joe Leaphorn e Jim Chee.

La serie, che sarà composta da sei episodi, è descritta come un "thriller noir western" ed è ambientata negli anni '70. I due protagonisti indagano su un macabro caso di doppio omicidio, che li costringe a sfidare le proprie credenze spirituali e a venire a patti con i traumi del loro passato. La prima stagione dovrebbe essere presentata su AMC+ e AMC nel 2022.

Graham Roland è a capo di un team di sceneggiatori tutti nativi americani, e la serie sarà girata in New Mexico, con il pieno sostegno e la benedizione della Navajo Nation. "Siamo entusiasti della prospettiva di raccontare autenticamente questa storia con un gruppo di individui di notevole talento" ha detto Dan McDermott, dirigente di AMC. "Questo è un thriller psicologico ricco e profondamente inquietante ambientato in un mondo che sappiamo che gli spettatori apprezzeranno."

Da Dark Winds è stato tratto un film nel 1991, con i due protagonisti interpretati da Fred Ward e Lou Diamond Phillips.