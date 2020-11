Darkwing Duck, in lavorazione un reboot della serie animata su Disney+

Un reboot di Darkwing Duck è in fase di sviluppo iniziale presso Disney+ come riportato da Variety. Nessun sceneggiatore è attualmente legato al progetto, ma le fonti dicono che sarà prodotto da Seth Rogen, Evan Goldberg, James Weaver e Alex McAtee di Point Gray Pictures. McAtee supervisionerà il progetto per l'azienda.

I rappresentanti di Point Gray non hanno risposto immediatamente alla richiesta di commento di Variety. La Disney ha rifiutato di commentare.



L'originale Darkwing Duck è stato creato da Tad Stones ed è andato in onda dal 1991 al 1992 per tre stagioni e 91 episodi. È stato originariamente trasmesso su The Disney Channel e ABC. La serie segue il supereroe che viveva una normale vita suburbana sotto l'identità segreta di Drake Mallard. È assistito nella sua lotta al crimine dal suo compagno e pilota Jet McQuack. A volte è anche assistito dalla figlia adottiva, Ocalina.



Lo spettacolo aveva collegamenti con le altre serie animate della Disney DuckTales, con McQuack che appariva sia nell'originale DuckTales che nel recente reboot. Più recentemente, Darkwing e Ocalina sono apparsi anche nello show reboot entusiasmando i fan. In quella versione, Darkwing è un personaggio immaginario di una vecchia serie TV di supereroi. Nella seconda stagione, Mallard, il presidente del fan club di Darkwing Duck, ha la possibilità di diventare Darkwing nella vita reale e inizia a combattere il crimine. Ocalina è stata introdotta nella terza stagione.



Per il momento non arrivano altre informazioni dal progetto ma in attesa potete fare ordine con la nostra guida agli episodi di Duck Tales su Disney+.