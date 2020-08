Darren Aronofsky produrrà una serie TV sui vari scandali nel mondo dei bagnini

Oltre all'annuncio della serie TV di Màkari, nelle scorse settimane è stato pubblicato un articolo che ha messo in luce i numerosi crimini dell'organizzazione di bagnini di New York. Darren Aronofsky ha quindi deciso di produrre uno show su questa vicenda.

Il pezzo intitolato "Boss on the Beach" e che è possibile leggere all'interno della rubrica Intelligencer del New York Magazine, ha raccontato la storia di Peter Stein, capo del gruppo che è accusato di aver sfruttato la sua posizione per raccogliere fondi illeciti, arrivando a guadagnare più del capo della prefettura della città americana. Nei suoi quaranta anni di gestione del corpo, ha inoltre organizzato diverse feste illegali per i suoi sottoposti a Coney Island, arrivando ad accettare che i bagnini si presentassero a lavoro ubriachi.

Sono state numerose le case produttrici interessate a queste originale vicenda, ma alla fine Darren Aronofsky e la sua Protozoa Pictures sono riusciti ad aggiudicarsi i diritti della storia, anche se per ora non abbiamo altri dettagli riguardo il progetto, tranne l'avviso di Protozoa Pictures di essere alla ricerca di uno sceneggiatore per lo show. Rimaniamo in attesa di altre informazioni ufficiali, nel frattempo vi segnaliamo questo serie TV thriller del produttore di Harry Potter e intitolata "Treachery of Spies"