Darren Criss protagonista di Royalties, la nuova musical comedy di Quibi

Darren Criss non riesce a star lontano dalle sette note. L'attore di Glee e A Very Potter Musical lavorerà alla prossima serie di Quibi, Royalties, per cui reciterà, scriverà le canzoni e farà da produttore esecutivo.

Fresco di Emmy e Golden Globe per la sua interpretazione in American Crime Story: L'Assassinio di Gianni Versace (qui trovate la nostra recensione della seconda stagione), Darren Criss torna alle origini e si unisce al cast di Royalties, una serie musical comedy che verrà prodotta e distribuita dalla piattaforma streaming Quibi.

L'attore non solo vestirà i panni di uno dei due protagonisti, ma ricoprirà anche il ruolo di produttore esecutivo della serie, oltre a scriverne i brani assieme ai colleghi del Team Starkid, Nick e Matt Lang.

Secondo la sinossi ufficiale dello show, "Royalties è una satira sulle storie quasi mai raccontate dei compositori dietro i più grandi successi musicali mondiali. Lo show segue le vicende di un duo di compositori, Sara e Pierce (Criss), mentre si impegnano, settimana dopo settimana, ad affrontare le bizzarre ed esilaranti sfide insite nel creare una nuova, incredibile canzone. Ogni episodio vedrà la comparsa di una celebrità del mondo dell'intrattenimento vestire i panni di una fittizia stella della musica".

Non ancora si conosce il nome dell'attrice che interpretarà Sara (non sarebbe bello se fosse l'amica e collega Lea Michele, come formare una mini Glee Reunion?), mentre sappiamo già che la serie sviluppata da SideCar (il content development accelerator di Fox) farà il suo debutto sulla piattaforma nei primi mesi del 2020.