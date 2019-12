Darth Maul apparirà in The Mandalorian 2? Alcuni indizi potrebbero confermarlo

La prima stagione di The Mandalorian si è appena conclusa e guadagna una speciale menzione tra le migliori serie del 2019, ma dopo la conferma di una seconda stagione, cosa ci aspetta nei prossimi capitoli? I tempestivi tweet di Ray Park e Sam Witwer, storici interpreti di Darth Maul, suggerirebbero importanti sviluppi.

La curiosa coincidenza, che sappiamo non essere mai tale nel mondo del cinema, sembrerebbe anticipare il ritorno del letale Sith, apparso per la prima volta nell'Episodio I ed interpretato sia da Park che da Witwer, il quale ne vestì nuovamente i panni nello spin-off Solo e gli diede voce nelle serie animate The Clone Wars e Rebels.

Il post di Park recita "Incontriamoci su Dathomir! SITH LIFE!", mentre Witwer scrive: "Sono un po' arrabbiato. No. Furioso. Ho appena guardato Mandalorian. Quella è mia. MIA!"

La didascalia di Witwer si riferisce alla storia della Darksaber impugnata dal Moff Gideon (Giancarlo Esposito) nel finale di stagione di The Mandalorian.

La leggendaria spada laser fu forgiata da Tarre Vizsla, il primo mandaloriano a diventare uno Jedi, evento che ha segnato un vero punto di svolta nell'universo lucasiano.

Come rivelato in Clone Wars e Rebels, Darth Maul rivendicò la spada oscura quando prese il controllo di Mandalore durante le guerre dei cloni e controllò il pianeta fino a quando l'Impero conquistò la galassia, eventi dopo i quali Mandalore fu posto sotto la rigida autorità di Bo-Katan Kryze.N

Nell'episodio Redemption veniamo a conoscenza del passato di tutti i personaggi principali, tra qui quello del Moff Gideon, che scopriamo essere stato una delle massime autorità a capo della purga di Mandalore, missione durante la quale è presumibile sia entrato in possesso della spada.

I numerosi indizi sembrerebbero essere confermati da un insider del set, secondo il quale alcuni personaggi dei film torneranno in The Mandalorian 2 e se, com'è probabile, The Mandalorian 2 si addentrerà nel passato di Baby Yoda, esplorando al contempo quello di Gideon, un ritorno di Lord Maul sarebbe una gran bella sorpresa!