Star Wars The Clone Wars 7: Darh Maul è in cerca di vendetta nel nuovo episodio

Si avvicina la fine della Guerra dei Cloni: da ieri è disponibile su Disney+ il nono episodio della stagione finale di Star Wars: The Clone Wars, l'apprezzata serie ambientata nel mondo creato da George Lucas ormai prossima agli eventi di Episodio III.

Nell'episodio intitolato "Vecchi amici non dimenticati", mentre Obi-Wan Kenobi e Anakin Skywalker sono diretti a Coruscant, Ahsoka Tano guida in battaglia su Mandalore Bo-Katan e un gruppo della 501st Legion.

Anakin convince il Maestro Jedi a sovvertire il Consiglio in modo da consentire ad Ahsoka di fornire il proprio aiuto per salvare Mandalore, dividendo in due i combattenti della 501st Legion: una guidata da Rex e l'altra in supporto ad Anakin e Obi-Wan in un attacco contro il Generale Grevious.

Nel frattempo, Ahsoka e Rex aiutano le forze di Bo-Katan a fermare il "colpo di stato" di Darth Maul, accorgendosi però che il Sith sta mentendo e ha teso una trappola all'assalto di Ahsoka. Un piano riuscito solo a metà, visto che Maul ha organizzato tutto per attirare Obi-Wan su Mandalore e vendicarsi una volta per tutte del suo acerrimo avversario.

Per scoprire come si risolverà la situazione non ci resta che attendere il prossimo 24 aprile, quando debutterà su Disney+ l'episodio 7x10 dal titolo originale "The Phantom Apprentice". Nell'attesa, vi lasciamo alle nostre prime impressioni su The Clone Wars 7 e ai 5 migliori momenti di Ahsoka Tano secondo Ashely Eckstein.