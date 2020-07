Darth Maul, il villain apparirà in diverse serie live-action di Star Wars?

Dopo i rumor sul possibile ritorno di Donald Glover nei panni di Lando, ecco arrivare in rete una nuova potenziale indiscrezione riguardante le serie TV di Star Wars in arrivo su Disney+, di cui è confermato lo sviluppo degli show su Cassian Andor e Obi-Wan Kenobi.

Secondo quanto riportato da The Direct (via The DisInsider), Disney e Lucasfilm avrebbero intenzione di riportare Darth Maul in "diverse" serie live-action in arrivo nei prossimi anni. Tra queste sarebbe anche in sviluppo uno show incentrato sull'antagonista. Stando al report, inoltre, sarebbe in programma anche il ritorno di Qi'ra, il personaggio interpretato da Emilia Clarke in Solo: A Star Wars Story.

Ovviamente si tratta di rumor non confermati, e almeno per il momento vi invitiamo a prenderli "con le pinze", ma dopo l'arrivo di Ahsoka Tano in The Mandalorian 2 è possibile che la Casa di Topolino voglia continuare ad esplorare i personaggi più importanti del periodo ambientato tra La Vendetta dei Sith e Una Nuova Speranza.

Apparso per la prima volta in Episodio I, dove è stato sconfitto e ferito gravemente da Obi-Wan, Darth Maul è tornato a mostrarsi con un cameo sul finale di Solo: A Star Wars Story, dove si è rivelato come il leader dell'associazione criminale conosciuta come Alba Cremisi.

