Darth Vader e Ahsoka Tano si incontreranno in una nuova serie su Star Wars?

L'arrivo di Rosario Dawson nei panni di Ahsoka Tano nella seconda stagione di The Mandalorian è stata una notizia accolta con gioia da praticamente tutta la fanbase di Star Wars: per il personaggio, però, potrebbero esserci piani che vadano oltre la serie con Pedro Pascal.

Voci di corridoio parlano infatti della possibilità che Disney si concentri sulla creazione di una serie incentrata proprio sul personaggio di Ahsoka, durante la quale ci sarebbe addirittura la possibilità di farle incontrare Darth Vader (cosa impossibile in The Mandalorian, per ovvie ragioni).

Dettagli su quest'ipotetico show non sono ancora trapelati, ma l'universo di Star Wars è tanto ampio che gli spunti non mancheranno di certo: ciò che è certo per il momento è che dopo The Mandalorian arriveranno su Disney+ anche le attesissime serie su Obi-Wan Kenobi e Cassian Andor.

Alcuni aggiornamenti sugli accordi tra Disney e Rosario Dawson, inoltre, ci hanno informato del fatto che il contratto firmato dall'attrice non sia valido per la sola The Mandalorian, ma anche per altre serie: che lo show su Ahsoka Tano si faccia o meno, dunque, è praticamente certo che rivedremo il personaggio anche in altri show in arrivo su Disney+. Nuove teorie prendono piede, intanto: su Reddit qualcuno ha collegato The Mandalorian al videogioco di Star Wars.