Daryl affronta faccia a faccia Negan nella nuova clip di The Walking Dead 10

La AMC ha pubblicato online una nuova clip di The Walking Dead 10, relativa al quarto episodio della decima stagione, "Silence the Whisperers", e che vede protagonisti l'amatissimo Daryl (Norman Reedus), un Negan (Jeffrey Dean Morgan) in fase riabilitativa e Lydia (Cassady McClincy), con un faccia a faccia tra i primi due.

Nonostante abbia abbandonato il gruppo dei Sussurratori ormai da mesi, lasciando anche la madre e condottiera del gruppo, Alpha (Samantha Morton), la giovane Lydia è ancora un'estranea tra le mura di Alexandria. Le tensioni sono poi aumentate dopo l'assemblea cittadina vista nel terzo episodio, dove Margo chiedeva vendetta per gli Highwayman uccisi dai Whisperers, mentre Gage ha chiesto direttamente le teste dei Sussurratori per vendicare la morte di Rodney, Addy ed Henry.



Dato che ad Alexandria è stato ordinato di rispettare le leggi imposte da Alpha, sia Margo che Gage hanno deciso di prendere di mira Lydia, al che arriva Negan che consiglia alla ragazza di superare i suoi tormenti, ma le dice di volerli vivere. Dato che ucciderli con gentilezza non servirebbe, Negan consiglia poi a Lydia di non farsi provocare dagli atteggiamenti da bulli dei due, ma a quel punto arriva Daryl che dice alla ragazza di andarsene.



Negan e Daryl si guardano negli occhi e il primo fa al secondo: "Sta soltanto cercando di adattarsi". Daryl risponde: "Sì beh, non sarà facile se la vedranno in giro con te adesso, vero?". Questo perché Negan non è ancora visto di buon occhi dalla comunità di Alexandria, in cui cerca di riabilitare la sua immagine e il suo nome.



The Walking Dead 10 episodio 4 andrà in onda domani, 27 ottobre 2019 sulla AMC.