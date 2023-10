Daryl Dixon, lo showrunner su QUEL cameo nel finale: 'Era la nostra speranza'

Durante la notte, AMC ha mandato in onda il finale di stagione di The Walking Dead: Daryl Dixon, secondo spin-off della serie principale di questo 2023 - dopo il Dead City incentrato su Maggie e Negan - che ha visto al centro la storia del personaggio di Norman Reedus disperso in Francia. Lo showrunner, quindi, ha parlato di QUEL cameo finale.

Nonostante il titolo ("Coming Home"), l'ultimo episodio di questa prima stagione si è concluso con Daryl (Norman Reedus) ancora bloccato oltreoceano dopo aver consegnato Laurent (Louis Puech Scigliuzzi) e Isabelle (Clémence Poésy) al Nido, un santuario sul Mont-Saint-Michel in Normandia. Ma l'episodio ha visto il ritorno nella serie di Melissa McBride, il cui cameo nel ruolo di Carol, che chiude la stagione, sarà seguito da una reunion vera e propria con il personaggio di Reedus come series regular nella seconda stagione intitolata The Walking Dead: Daryl Dixon - The Book of Carol.

La McBride aveva già fatto un cameo vocale nel penultimo episodio della stagione, quando ha comunicato con Daryl via radio a lungo raggio, per dirgli attraverso le scariche elettrostatiche che qualcuno o qualcosa era "tornato".

Nella sequenza del flashback, Daryl ha accettato un lavoro di recupero degli ambulanti per scambiarli con il carburante dopo che la sua moto si è rotta fuori Freeport, nel Maine, e Daryl ha promesso a Carol che sarebbe tornato al Commonwealth in Ohio dopo "circa una settimana". Daryl non è mai tornato a casa.

Questo perché la Fuller's Auto Repair, dove Daryl è scomparso, assumeva persone di passaggio per raccogliere cavie zombie che il dottor Lafleur (François Delaive) spediva oltreoceano per gli esperimenti che avrebbe condotto per Madame Genet (Anne Charrier). Daryl si è ritrovato in prigione a bordo di una nave da carico francese e, durante un ammutinamento dei prigionieri, è finito in mare nel Golfo di Càdiz prima di approdare in Francia, a migliaia di chilometri di distanza dal suo appuntamento con Carol.

"La speranza e il desiderio è sempre stato quello di riportare Melissa nello show già nella prima stagione, in qualsiasi versione fosse possibile. È sempre stato quello che volevo fare e che tutti volevano", ha dichiarato lo showrunner David Zabel. "Norman lo voleva, Scott [M. Gimple, produttore esecutivo] lo voleva, tutti noi lo volevamo. Quindi si trattava solo di capire quale sarebbe stata la serie e poi vedere come inserirla. Perché amiamo il personaggio, amiamo Melissa e amiamo la dinamica di Daryl e Carol insieme. Quindi, dal momento in cui ho iniziato a partecipare allo show, si è sempre parlato di questo".

Alla domanda sulla reunion Daryl-Carol e sul ruolo della McBride nella seconda stagione, Zabel ha detto che il finale con Carol è solo il primo capitolo della sua ricerca di Daryl.

"Molti dettagli sono ancora in fase di elaborazione nella sceneggiatura e nelle riprese di ciò che sarà la seconda stagione. Dovrete guardare la seconda stagione per vedere come si svilupperà, ma non stiamo abbandonando la narrazione della sua ricerca di Daryl", ha detto Zabel.

"Sappiamo solo che sta cercando Daryl in America. Questo è ciò che vediamo nel sesto episodio, e siamo super impegnati a far sì che lei sia una parte importante dello show, per quanto sia in grado di farlo e per quanto possiamo farlo noi. Ma oltre a questo, per qualsiasi dettaglio, dovrete aspettare e vedere".