Daryl Dixon, un terrificante walker nella prima foto dello spin-off di The Walking Dead

Mentre ci avviamo verso la conclusione definitiva di The Walking Dead con la sua 11esima e ultima stagione, sono già in corso a Parigi le riprese di Daryl Dixon, spin-off della serie principale che si concentrerà sul personaggio iconico interpretato ancora da Norman Reedus. Nelle ultime ore è apparsa un'immagine terrificante dal dietro le quinte.

Una foto dietro le quinte è stata pubblicata su Instagram direttamente dal produttore esecutivo di The Walking Dead Greg Nicotero; questa mostra un terrificante walker scheletrico che apparirà nello show spin-off su Daryl Dixon. The Walking Dead non è nuovo alla produzione di walker così terrificanti che esaltano gli elementi horror del franchise zombie. Questo nuovissimo zombie, che appare bruciato e decisamente scheletrico, sembra morto, ma come ogni fan di Walking Dead sa, a volte l'aspetto di un walker può ingannare.

Questa anticipazione di Nicotero di un nuovo tipo di walker in Daryl Dixon coincide con tutto ciò che i fan sanno sul virus zombie e sul suo impatto in Francia. La serie spin-off The Walking Dead: World Beyond si è conclusa rivelando che i sopravvissuti in Francia hanno a che fare con varianti di walker più veloci e aggressive di quelle presenti negli Stati Uniti. Poiché Daryl si è recato in Francia contro la sua volontà, molto probabilmente incontrerà alcune di queste varianti pericolose mentre lotterà per la sua sopravvivenza. Nel farlo, molto probabilmente si imbatterà nel terrificante zombie mostrato dal produttore, che potrebbe appunto essere una delle varianti aggressive presenti in Francia.

Se l'immagine è un indizio effettivo sul design del nuovo spin-off, potrebbe significare che i walker presenti in Francia avranno l'aspetto più decaduto di qualsiasi altro zombie visto nello show. Anche se si tratta per ora di un solo walker, il suo design così scheletrico unito al corpo carbonizzato mostra fino a che punto gli spin-off di The Walking Dead si spingeranno per generare nuove sensazioni di terrore per gli zombie del franchise.

Qualche giorno fa è spuntato Andrew Lincoln a Parigi e i fan di The Walking Dead hanno cominciato a speculare su una sua possibile presenza in Daryl Dixon.