Daryl Dixon ha i voti più alti da anni per una serie The Walking Dead!

The Walking Dead: Daryl Dixon è sicuramente il prodotto che, sin dai tempi della quinta stagione dello show principale, è riuscito a catturare maggiormente il pubblico di appassionati dell'universo ideato dalla mente di Robert Kirkman.

Perché siamo pieni di belle parole nei confronti di questa produzione girata interamente su territorio europeo? Ebbene perché sul sito Rotten Tomatoes The Walking Dead: Daryl Dixon è riuscita ad accaparrarsi ben il 90% di approvazione da parte della critica.

Questo, automaticamente, la rende la serie più seguita ed apprezzata dell'intero franchise a tema zombie, era dai tempi della quinta stagione dello show con protagonista Rick Grimes che non si registrava un risultato del genere. Basti pensare che lo spin-off che l'ha preceduta, Dead City, è riuscita ad arrivare solo all'81% di riscontro positivo.

Attualmente le recensioni dei primi episodi hanno definito la performance di Norman Reedus "magnifica" ed hanno inoltre elogiato lo spettacolo per aver regalato al pubblico ciò che aspettavano da tempo, uno sguardo inedito su questo universo, che ha sconvolto ed emozionato gli spettatori.

Dunque sembra che le critiche secondo cui Daryl Dixon è troppo simile a The Last of Us non siano riuscite a far cambiare idea su quella che è la qualità effettiva della serie.

