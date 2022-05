Daryl, Norman Reedus:'Alcuni personaggi 'perduti' forse torneranno nello spin-off di TWD'

Dopo l'abbandono di Melissa McBride, Norman Reedus è rimasto da solo all'apice del cast della nuova serie inserita nell'universo di The Walking Dead. Reedus sarà ancora Daryl Dixon, unico sopravvissuto all'apocalisse zombie e diretto verso l'Europa. Lo spin-off potrebbe riunire Daryl con alcuni personaggi 'scomparsi' in precedenza.

Parlando con Iron & Air per il suo romanzo d'esordio, The Ravaged, la star di The Walking Dead Norman Reedus ha dichiarato:"Stavamo per fare uno spin-off, io e Melissa, lo avremmo fatto insieme ma lei voleva prendersi una pausa e si merita una pausa. E nel frattempo dicevano qualcosa del tipo 'Ehi, vuoi andare in missione mentre lei si prende un po' di tempo? E io 'Si, andiamo in missione, cazzo'. Quindi andrò in Europa per una missione". Anche Angela Kang ha lasciato Daryl e il progetto dello spin-off.



Scherzando, Reedus ha aggiunto:"Alcuni dei nostri personaggi 'perduti' forse lì incontrerò, uno o due". In una reunion Daryl-Carol, Reedus ha spiegato che i migliori amici 'torneranno sicuramente insieme'. In una nota AMC ha dichiarato che per Melissa McBride, dopo 12 ininterrotti anni di The Walking Dead è diventato 'logisticamente insostenibile' un trasferimento in Europa in questo momento.



La missione di Daryl potrebbe voler significare un vantaggio su Rick Grimes (Andrew Lincoln) e Michonne (Danai Gurira).

