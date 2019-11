Daryl racconta a Connie una storia su Merle nella nuova clip di The Walking Dead 10x05

In attesa della messa in onda dell'episodio "What It Always Is", il quinto della decima stagione di The Walking Dead, la AMC ha pubblicato online una nuova clip ufficiale della serie proprio dedicata alla prossima puntata, dedicata nello specifico a una scena tra Daryl Dixon (Norman Reedus) e Connie (Lauren Ridloff).

Nella clip vediamo i due addentrarsi nella foresta che circonda Alexandria e condividere un momento molto tenero. Niente di romantico, comunque, perché si tratta più di una scena da fratello e sorella. I due sono sulle tracce della sorella di Connie, Kelly, che non è riuscita a tornare nella colonia di Hilltop dopo essersi recata nei boschi da sola. L'udito di Kelly è anche peggiorato e i dintorni sono pieni di Walkers e Sussurratori, il che rende Conni molto preoccupata. Per tranquillizzarla, usando anche gesti e un pezzo di carta e un pennarello, Daryl le racconta allora una simpatica storia sul Merle, ormai morto da tempo.



The Walking Dead 10, Episodio 5, andrà in onda sulla AMC in America il prossimo 3 novembre. Al quinto episodio la stagione non ha ancora regalato momenti intensi o memorabili, ma gli ascolti non sono poi così bassi dopo una partenza un po' in sordina, pur restando uno degli show cable più visti di sempre.