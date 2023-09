Das Boot 4, su Sky la serie tv sequel del capolavoro U-Boot 96: trailer e data d'uscita

Nel giorno del gran finale di Domina 2, Sky ha svelato il trailer e la data d'uscita di Das Boot, serie tv sequel del capolavoro del genere 'film di sommergibili' U-Boot 96, diretto dal compianto Wolfgang Petersen.

La serie Sky Original, di cui potete riprodurre il trailer ufficiale all'interno dell'articolo, torna per una quarta stagione che affronta i conflitti interni e esterni dell’esercito tedesco, sia in patria che nelle acque del Mediterraneo. I nuovi episodi del sequel di U-Boot 96, a sua volta tratto dai romanzi di Lothar-Günther Buchheim, saranno disponibili due a settimana dal 18 ottobre in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW.

La storia è ambientata nel Mediterraneo, dove gli U-Boat tedeschi affrontano avversità ineguagliabili, mentre in patria intrighi e segreti all'interno delle fila del Comando della Marina Tedesca a Berlino celano una pericolosa cospirazione in corso. I fratelli Hannie Hoffmann (Rosalie Thomass) e Klaus Hoffmann (Rick Okon), due poli opposti, vengono riavvicinati da una tragedia che li porterà ad affrontare le loro personali battaglie: Klaus deve raggiungere Napoli per imbarcarsi di nuovo come comandante degli U-Boat, in una missione per cambiare le sorti della guerra, mentre Hannie deve ritrovare la determinazione e il coraggio per riuscire a smascherare e abbattere un gruppo di criminali in uniforme che hanno abbracciato le tendenze più oscure del Reich.

